Ondanks de afloop toch ook een pluim: Evenepoel deed er in pijlsnelle afdaling alles aan om schade te beperken

De afloop van de zesde rit in de Tirreno was niet wat Remco Evenepoel voor ogen had. De pijlsnelle afdaling die hij nog afwerkte aan het einde van de etappe, toont wel aan dat de renner van Quick-Step Alpha Vinyl tot op de streep het volle pond gaf.

Remco Evenepoel deed er dus tot het einde alles aan om het tijdsverlies te beperken. Voor die ingesteldheid verdient Evenepoel zeker een pluim. Daarnaast is het ook opvallend dat hij net in een afdaling goede cijfers wist te produceren.

Over zijn dalerscapaciteiten is al heel wat te doen geweest in het verleden, vooral als gevolg van enkele valpartijen. Uit de gegevens op Strava blijkt echter dat niemand de afdaling tussen Via Cippo en Via Caferro op het einde van de zesde Tirrenorit sneller afhaspelde dan Remco Evenepoel.

BIJNA 65 PER UUR

Hij deed dan in 4 minuten en 59 seconden en op die dalende stukken zo een gemiddelde snelheid van 64,9 kilometer per uur. Tadej Pogačar deed er bijvoorbeeld 7 seconden langer over, die kon zich ook al wel iets permitteren. Thymen Arensman, Richie Porte en Thibaut Pinot kwamen het meest in de buurt, maar ook zij waren toch enkele seconden trager in de afdaling dan Evenepoel.