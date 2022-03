🎥 "Rémi is terug!" Renner van Quick-Step klaar om er tegenaan te gaan in 2022 na revalidatie

Bij Quick-Step komen ze met een aankondiging waar ze heel verheugd over zijn. Na zijn revalidatie is Rémi Cavagna weer helemaal klaar om er volle bak tegenaan te gaan.

De TGV van Clermont-Ferrand komt woensdag aan de start van Milaan-Turijn. Dat wordt zijn eerste koers sinds de Fransman eind december aan de kant stond door een blessure die hij opliep op training en uiteindelijk ook tot een operatie leidde.

De revalidatie nam enkele maanden in beslag, maar nu is Cavagna klaar om zijn zesde seizoen bij Quick-Step echt op gang te brengen. Zijn doelen zijn het tonen van de nationale driekleur die hij veroverde in het Frans Kampioenschap op de weg en te blijven scoren in het tijdrijden.

Met het bovenstaande filmpje maakte Quick-Step het nieuws over de comeback van Cavagna bekend. De renner komt ook zelf aan het woord.