Jarige Arnaud De Lie derde in Nokere Koerse: "Misschien een klein feestje"

Arnaud De Lie sprintte in Nokere Koerse naar de derde plaats, op ruime achterstand van winnaar Tim Merlier.

Arnaud De Lie werd vandaag twintig jaar en heeft die bijzondere dag het nodige kleur gegeven met een derde plaats in Nokere Koerse.

“Dit is supergoed en supertof. Ik ben superblij”, reageerde de neoprof van Lotto Soudal. “Tim Merlier behoort tot de top drie van de sprinters. Hij was vandaag gewoon de sterkste.”

“Ik heb nergens spijt van. De 2e plaats was misschien mogelijk, maar ik sta toch weer op het podium. Dat is mooi. Of ik vanavond zal vieren? Misschien een beetje, maar vrijdag koers ik al opnieuw met de Bredene Koksijde Classic.”