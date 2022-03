Ziektegolf in peloton werpt zijn schaduw over Milaan-Sanremo: "Zo veel zieken? Nog nooit meegemaakt"

De ziektegolf in het peloton blijft maar slachtoffers eisen: de lijst met afwezigen voor Milaan-Sanremo is wel bijzonder lang. Hoe is het toch zo ver kunnen komen?

Het Laatste Nieuws zocht naar een verklaring, onder meer bij Joost De Maeseneer, ploegdokter van Intermarché-Wanty-Gobert. "Ik hoor mensen, die nu plots griep krijgen, sakkeren: 'Verdorie, en ik ben twee jaar niet meer ziek geweest!' Ha ja, natuurlijk: we hebben al die tijd rondgelopen met een mondmasker op."

De theorie is dat door het dragen van dat mondmasker het immuunsysteem van renners verzwakt is. Oliver Naesen is één van diegenen die met de gebakken peren zit. "Dokters zijn langer naar school geweest dan ik. Dus ja, het zal wel zo zijn, zeker? Toch schrik ik."

NEGENTIG OPGAVES

Vooral in De Koers naar de Zon was het de ene zieke renner na de andere die moest afstappen. "Bleef er in Parijs-Nice eigenlijk nog wel iemand over die niets mankeerde? 90 renners, gingen eruit. Zo veel zieken? Nooit eerder meegemaakt."