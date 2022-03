Piet Allegaert weer helemaal terug na hersenschudding en sprint naar podiumplaats in Frankrijk

Geen Milaan-San Remo of Per Sempre Alfredo voor een Franstalig deel van het peloton .Zij stonden vandaag aan de start in de GP Cholet - Pays de la Loire.

Bij al dat Frans geweld (11 Franse ploegen) reed Piet Allegaert voor Cofidis mee met rugnummer 1 opgespeld. Bovendien waren er met Sport-Vlaanderen Baloise en Minerva Cycling ook twee Belgische ploegen mee. Het glooiende parcours in het laatste wedstrijduur zorgde ervoor dat het peloton in stukken scheurde en de renners zonder inhoud eraf lagen. In totaal streed een groep van 30 om de overwinning. In die sprint haalde Marc Sarreau van AG2R het voor Emmanuel Mroin en Piet Allegaert. De Belg lijkt na zijn hersenschudding in de Omloop weer naar een goed vormpeil te groeien voor de Vlaamse klassiekers die voor de deur staan. Met Vito Braet zat er nog één Belg in de top 10.