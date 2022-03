Belgische koersen: junior Vlad Van Mechelen wint opnieuw, Canadees de beste in GP Criquelion

Er stonden zondag ook enkele Belgische koersen op de kalender. Vlad Van Mechelen won de Guido Reybrouck Classic, in de GP Criquelion ging de winst naar een Canadees.

In de Guido Reybrouck Classic kunnen junioren bewijzen hoe goed ze over de kasseien kunnen rijden. Dat deed Vlad Van Mechelen, onlangs nog winnaar van een rit in een Turkse rittenkoers, ook volop. Al was hij niet aanvankelijk niet mee met de goede vlucht. Samen met drie andere renners maakte Van Mechelen nog de oversteek tot bij de negen leiders.

De dertien vluchters uit de kopgroep zouden dus spurten voor de overwinning. In de spurt kon Van Mechelen het afmaken: de snelle man van Cannibal Team ging de Pool Hubert Grygowski en de Est Frank Aron Ragilo vooraf. Ook bij Groupama-FDJ, dat Van Mechelen heeft opgenomen in zijn juniorenproject, zullen ze dus blij zijn.

TWEE BELGEN OP PODIUM IN GP CRIQUELION

In de GP Cricquelion, een eendagskoers van 1.2-categorie, werd het geen Belgische zege. Al had dat wel gekund: Gil Gelders en Thimo Willens stonden dan ook op het podium. Weliswaar als nummers 2 en 3. Zij waren een drietal seconden na winaar Pier-André Coté over de streep gekomen.