Is revival van Hirschi ingezet en lonken successen zoals in de Waalse Pijl opnieuw? "Dit betekent veel"

In 2020 won Marc Hirschi de Waalse Pijl, maar vorig jaar verging het hem een pak minder. Is de revival nu ingezet? Hirschi won alvast bij zijn comeback in het peloton.

De Zwitser was in 2020 de grote revelatie, met onder meer een overwinning in de Waalse Pijl en een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn eerste jaar bij UAE draaide echter helemaal in de soep. Bovendien moest Hirschi geopereerd worden aan de heup, waardoor Per Sempre Alfredo zijn eerste koers in 2022 was. Hirschi won die meteen.

Dat was uiteraard het droomscenario. "Ik ben verheugd met deze overwinning. Dit betekent veel. Ik heb samen met de ploeg zo hard gewerkt de voorbije maanden om terug te komen. Het maakt me blij om het op deze manier te kunnen doen."

Ik moet de ploeg bedanken voor het vertrouwen

"Ik moet de ploeg bedanken voor het vertrouwen en voor al het werk dat het in mij gestoken heeft om mij op dit punt te krijgen", betrekt Marc Hirschi iedereen in zijn omgeving in de hulde. "Het was een enorme motivatie om te zien wat het team allemaal bereikte terwijl ik aan de zijlijn stond. Het voelt goed om terug samen met mijn ploegmaats te zijn in het peloton."