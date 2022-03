Mathieu van der Poel kent zijn ploegmaats voor de Coppi e Bartali

Zoals reeds bekend werd gemaakt trekt Mathieu van der Poel naar de Coppi e Bartali. De ploegmaats die daar aan zijn zijde zullen rijden, zijn nu ook bekend.

Alpecin-Fenix heeft immers de selectie vrijgegeven voor de vijfdaagse rittenkoers in Italië, die begint op 22 maart en duurt tot en met 26 maart. Van der Poel zal daar uiteraard de grote blikvanger zijn. Hij zal vergezeld worden door drie Belgen in zijn ploeg: Lionel Taminiaux, Fabio Van Den Bossche en Floris De Tier.

Dan zijn er uiteraard nog enkele plekjes die ingenomen moeten worden. Ook Oscar Riesebeek, Jakub Mareczko en Kristian Sbaragli komen in de Coppi e Bartali aan de start voor Alpecin-Fenix. Naast Van der Poel is Sbaragli de enige die er ook bij was in Milaan-Sanremo.

De Primavera was de eerste wegkoers van het jaar van Mathieu van der Poel, terwijl oorspronkelijk was aangekondigd dat die pas in de Coppi e Bartali zijn wederoptreden ging maken.