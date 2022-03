'Patrick Lefevere rond met de stap naar het vrouwenwielrennen'

Patrick Lefevere is nu echt op weg om definitief de stap naar het vrouwenwielrennen te zetten. Alles wat afgerond moest worden, is afgerond.

Quick-Step en Lefevere geven dinsdag in Gent een persconferentie. Volgens Het Laatste Nieuws zou dat zijn om de vrouwenploeg voor te stellen waar Lefevere mee de schouders onderzet. Dat moet dan het huidige NXTG Racing worden.

Het is geen geheim dat Lefevere al een tijd rond de tafel zit met Natascha den Ouden, de teammanager van NXTG Racing, om de budgetten rond te krijgen voor het wielerproject. Den Ouden is de echtgenote van Servais Knaven.

EXPERZA HOOFDSPONSOR

Lefevere gaf eerder al aan dat het vormen van een vrouwenploeg de prioriteit had boven andere projecten, bijvoorbeeld het Tormans-project in het veldrijden. Inmiddels lijken de puntjes dus op de i gezet. Experza, het uizendbureau dat Lefevere mee oprichtte maar waar hij inmiddels geen mede-eigenaar meer van is, zou de hoofdsponsor worden van NXTG Racing.