Philippe Gilbert reed nog wel Milaan-Sanremo maar bronchitis houdt hem deze week weg van de koers

Gilbert werd ziek kort voor La Primavera. "Ik wilde echt starten in Milaan-Sanremo. Ik ben blij dat ik kon uitrijden, maar de bronchitis maakte het een moeilijke koers voor mij. 's Nachts ging het van kwaad naar erger. Momenteel ben ik niet in de conditie om deel te nemen aan een zware rittenkoers als de Ronde van Catalonië.'

Het was wel voorzien dat Gilbert deze week ging koersen in Catalonië. Daar komt dus niets van in huis. "Samen met de ploeg is beslist dat het beter is om te focussen op mijn herstel en de anderen doelen die ik nog heb dit voorjaar."

Unfortunately, a bronchitis will keep @PhilippeGilbert out of the Volta a Catalunya. The Belgian leader of Lotto Soudal was already suffering from it during Saturday’s Milan-Sanremo and overnight it got worse.