Van der Poel indrukwekkend ondanks nul wedstrijdkilometers in de benen: "Het is zoals op school vroeger"

Indrukwekkend! Mathieu Van der Poel had voor Milaan-San Remo geen kilometer wedstrijd gereden, maar eindigde toch derde en liet zien dat zijn vorm optimaal is. Hij is klaar om zich te meten met Wout Van Aert in de voorjaarsklassiekers.

"Hij speelt mee met de jongens die al wel zoveel hebben gekoerst", aldus ploegleider Bart Leysen in HLN. "De absolute top van het klassieke voorjaar tot dusver. Dat zegt genoeg. De prima voorbereiding in combinatie met zijn klasse zullen ervoor zorgen dat hij op volle kracht kan meedoen voor de prijzen." Van Aert is gewaarschuwd voor de grote koersen die eraan komen. “Tuurlijk rezen er één tot anderhalve maand geleden twijfels. En wisten we niet wat de toekomst zou brengen", vult teammanager Christoph Roodhoofdt aan. "Maar het is zoals op school, vroeger. Je hebt er die voor een examen drie dagen lang studeren en 60% halen. En dan heb je er voor wie één uur volstaat en 90% scoren. Tot grote frustratie van de ‘driedagenblokkers’. Mathieu hoort thuis in die tweede categorie. Zo simpel is het.”