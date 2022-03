📷 Patrick Lefevere verrast dan toch (een beetje) met sponsor voor vrouwenploeg

Maandag werd duidelijk dat Patrick Lefevere een vrouwenploeg onder de naam van NXTG Cycling in koers brengt.

Vandaag werd ook de hoofdsponsor voorgesteld. Het gaat om AG Insurance. De sponsordeal start morgen al in Brugge-De Panne en loopt tot eind 2025.

Het verhaal van NXTG is een project van Natascha den Ouden, partner van ex-renner Servais Knaven. "Onze filosofie is om te werken aan de ontwikkeling van de NeXT-generatie, de fundamenten, van het vrouwenwielrennen", klinkt het bij de nieuwe sponsor.

"We waren op zoek naar een vrouwenteam om vanaf de basis te beginnen en echte fundamenten te bouwen", zegt Patrick Lefevere. "Het project van Natascha past perfect. We hebben een staat van dienst gekregen in het werken met jonge renners. We zullen dezelfde filosofie toepassen met dit team waardoor jonge en getalenteerde rensters een duidelijk en duurzaam progressiepad krijgen in de geest, de cultuur en de filosofie die de dagelijkste activiteiten van The Wolfpack bepalen."