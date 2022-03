Arnaud De Lie moet bij Lotto Soudal opnieuw Caleb Ewan vervangen

Caleb Ewan moet forfait geven voor de Minerva Classic Brugge-De Panne woensdag. Lotto Soudal rekent opnieuw op Arnaud De Lie.

De Australiër Caleb Ewan is door de gevolgen van buikgriep waardoor hij Milaan-Sanremo moest missen nog steeds niet inzetbaar deze week.

De amper 20-jarige Arnaud De Lie wordt opnieuw de vervanger van Ewan. “Het is natuurlijk zeer spijtig dat we Caleb Ewan niet in stelling kunnen brengen in de Minerva Classic Brugge-De Panne. Hij is nu eenmaal ziek. Wij zijn niet het enige team dat moet schuiven omdat er enkele zieken zijn. Arnaud De Lie is echter een waardig alternatief. Hij is zeer sterk bezig en we geloven in zijn kunnen”, vertelt sportdirecteur Nikolas Maes.

Een sprint zit er immers heel goed in voor De Panne, ondanks een tocht door de Moeren. "De weersomstandigheden zullen goed zijn. Weinig wind en zon. Ideaal koersweer en dan krijg je op het einde van een vlak parcours meestal een groepssprint. Deze Minerva Classic Brugge De Panne omschrijf ik het 'kampioenschap van de sprinters', zeker als je de deelnemerslijst bekijkt.”

“De drie passages op De Moeren kunnen misschien voor wat nervositeit in het peloton zorgen maar ik verwacht toch een massaspurt. Jammer dat we Caleb Ewan missen, een renner die ziek is moet je nu eenmaal op kant laten. Uitzieken is de boodschap en pas opnieuw hervatten als alles in orde is. Wanneer hij opnieuw de competitie zal hervatten? Dat is moeilijk te voorspellen maar we gaan geen risico's nemen met Caleb.”