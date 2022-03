Lefevere loopt achter de feiten aan: "Zelfs de dokter is ziek, zover is het gekomen" en "Je kan het spel niet forceren"

Quick-Step - Alpha Vinyl won weliswaar al Kuurne - Brussel - Kuurne, maar verder was het tot dusver nog niet als vanouds voor de troepen van Patrick Lefevere. Die ziet het zelf ook met lede ogen aan.

"Ik kom vorige week bij de ploeg in Italië en daar hoor ik dat Toon Cruyt in bed zit met meer dan 38 graden koorts. Zo erg is het nu: zelfs onze dokter is ziek", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad.

Niet forceren

"Wat kan je eraan doen? Natuurlijk is het niet leuk om achter de feiten aan te koersen, maar we kunnen het spel niet forceren."

"Voorlopig is het wonden likken, hopen dat we zo veel mogelijk renners kunnen recupereren", hoopt Lefevere op het beste.