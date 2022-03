Quick-Step ziet de bui al een beetje hangen: "Dan is het eigenlijk al te laat"

Alle hens aan dek bij Quick-Step - Alpha Vinyl stilaan, want het voorjaar was nog niet om over naar huis te spreken.

"We moeten niet ontkennen dat het op dit moment puzzelen is. In de Settimana Coppi e Bartali staan we met vijf renners in plaats van zeven aan de start", aldus Wilfried Peeters in Het Nieuwsblad.

Te laat?

"Daar moeten we Rémi Cavagna opstellen, terwijl het geen parcours voor hem is. Overschot hebben we niet op dit moment."

Patrick Lefevere snapt het ook: "Er zijn er veel die met Roubaix in het achterhoofd zitten, maar we gaan elkaar geen blaasjes wijsmaken. Als je in Harelbeke nog werk hebt – en dan spreek ik niet over uitzieken, maar over conditie moeten opbouwen – dan is het eigenlijk al te laat.”