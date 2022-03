Tim Merlier klopt Dylan Groenewegen nipt en zet officieus 'WK voor sprinters' op zijn naam in De Panne

"Een officieus WK voor sprinters", werd Brugge-De Panne dit jaar genoemd. Merlier en Groenewegen maakten er een mooie strijd van, met de Belg als triomfator.

Vlak na de neutralisatie reed al drie man weg: Enrico Battaglin, Dimitri Peyskens en Jens Reynders. Eens de kloof met dit trio zeven minuten bedroeg, begon het peloton met het verkleinen van de achterstand, voor de zekerheid. Neem daarbij nog eens stralend zonnetje en amper een vleugje wind als weersomstandigheden en dan weet je: de massasprint is onvermijdelijk.

EERGEVOEL

Battaglin hield het vooraan als eerste voor bekeken: de Italiaan had wel door dat het onbegonnen werk was. Reynders en Peyskens ongetwijfeld ook, maar zij hielden het uit eergevoel wel vol tot op ruim dertig kilometer van de aankomst.

Wel nog een opvallend incident in de finale: een Movistar-duo knalde tegen een seingever aan. Ook bij Bora-Hansgrohe zullen ze even gevloekt hebben: een fietswissel was noodzakelijk bij Jordi Meeus op iets meer dan tien kilometer van de meet. Meeus was sowieso wel niet de aangewezen kopman in deze wedstrijd, dat was titelverdediger Sam Bennett.

VAL ACKERMANN

Met nog anderhalve kilometer te gaan kwam het jammerlijk genoeg tot een val van Ackermann. Uiteraard knalden de anderen verder richting finish. Het werd een clash der Lage Landen: een intens duel voltrok zich tussen Merlier en Groenewegen: de voormalige Belgische kampioen haalde het nipt