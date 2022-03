Yves Lampaert waarschuwt na voorval met Colbrelli: "Toen ik hem daar zag liggen..."

Yves Lampaert doet na het voorval met Sonny Colbrelli in de Ronde van Catalonië een oproep.

Lampaert wijst in de richting van de ploegdokters. Zij hadden Colbrelli op het juiste moment aan de kant moeten zetten. Dan was dit nooit gebeurd.

“Het zijn zij die ons moeten tegenhouden. Een coureur is altijd gemotiveerd om te koersen. Het is aan de dokter om te zeggen: We nemen geen risico's, het is het niet waard”, zegt Lampaert aan Het Nieuwsblad.

“Na de beelden van maandag heb ik dinsdagmorgen zelfs een elektrocardiogram en bloed laten afnemen om te kijken of ik geen ritmestoornissen heb. Ik nam het zekere voor het onzekere. Want toen ik Colbrelli daar zag liggen, dacht ik: Shit, ik kan dat ook tegenkomen!”