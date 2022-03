Asgreen over sterktes teams: "Ik kan niet op 65 kilometer van finish vertrekken, dan halen helpers van Wout mij terug"

Quick-Step gaat de strijd met Wout van Aert aan in de grootste voorjaarsklassiekers door vol op Asgreen in te zetten. De Deen is de uitgesproken kopman. Op hoeveel bijstand kan hij rekenen?

Over zijn eigen team en de waardeverhoudingen ten opzichte van de andere teams, had Asgreen het op een online persbabbel. "We zijn niet zo dominant als de vorige jaren. Die rol is nu meer voor Jumbo-Visma en UAE. Na de eerste maanden zijn we wel de ploeg met het tweede meest overwinningen. We doen het dus niet zo slecht, vind ik."

Dat is het globale plaatje. In de paar klassiekers die al gereden werden, oogt de balans mager. "We zijn misschien iets minder sterk dan Jumbo-Visma, maar de jongens zullen er wel staan. We zijn misschien niet de sterkste ploeg en hebben niet zo gedomineerd zoals de voorbije jaren, maar we hebben nog altijd geweldige renners. We gaan zeker meedoen. Van wat ik hoor zijn ook mijn ploegmaats verbeterd."

BELANG VAN TEAMASPECT

Het is algemeen bekend hoe belangrijk dat ploegaspect kan zijn. "Toen ik vorig jaar aanging in de E3, wisten de concurrenten dat ze een andere renner van Quick-Step op het wiel zouden krijgen als ze achter me aangingen. Ik hoop in de eerste plaats zelf opnieuw mee te zijn en ik hoop dat er ook ploegmaats mee zijn."

"Ik geloof dat mijn ploegmaats de stap vooruit kunnen zetten", maakt Asgreen zich sterk. "Ik kan in het andere geval niet dan maar op 65 kilometer van de finish vertrekken. Dan halen één of twee helpers van Wout of een coleider bij Jumbo-Visma mij terug, waarna Wout dan zelf kan gaan. Als het man tegen man is, is het iets makkelijker. Ik moet hetzelfde doen dan wat zij vorig jaar moesten doen."

VERANTWOORDELIJKHEID BIJ JUMBO-VISMA

Asgreen gaat er wel vanuit dat de geelzwarte brigade niet verzwakt. "Ik denk niet dat het verschil tussen Jumbo-Visma en ons ineens zal verdwijnen. Jumbo doet het goed sinds de Omloop. Dat moeten we respecteren. Zij zitten nu in de positie waarin wij al vaak hebben ingezeten. Ze zullen veel werk moeten verzetten. Jumbo rijdt heel agressief. Als je dat kunt, moet je ook de verantwoordelijkheid dragen."

Dat verhaal kennen ze bij Quick-Step uiteraard. "Misschien zullen alleen moeten rijden tot aan de laatste hellingen. Dat gaat van deze week afhangen." Quick-Step Alpha Vinyl krijgt een sterk collectief tegenover zich, al betekent dat niet dat de doelstellingen bijgesteld worden. "We hebben in Parijs-Nice gezien dat Jumbo-Visma verslagen kan worden. Het is niet onmogelijk."