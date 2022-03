Quick Step met twee oud-winnaars aan start E3-prijs Harelbeke

In 2019 won Zdenek Stybar in Harelbeke, vorig jaar was Kasper Asgreen er de primus. Beiden staan ook in 2022 aan de start.

Reigning @E3SaxoClassic champion @k_asgreen will be at the start of this Friday's race, before lining out two days later for @GentWevelgem.



Discover our teams for two of the best one-day races of the season: https://t.co/syYSzYAI9E



Photo: @jeredgruber pic.twitter.com/nJDQkILTsc