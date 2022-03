Wat mogen we van Lotto verwachten in klassiekers? "Wordt moeilijk in die races" vs "Met een ander plan veel mogelijk"



Foto: © photonews

Lotto-Soudal heeft al een paar leuke uitslagen gereden dit seizoen, maar de echte klassiekers in Vlaanderen staan nu voor de deur. En dan is de vraag hoever ze kunnen komen. "Het gaat niet makkelijk zijn tegen de toppers. Hopelijk komt Campenaerts te voorschijn, zeker in Harelbeke verwacht ik hem", aldus Dirk De Wolf in Extra Time Koers. Ronde wordt moeilijk "In de andere races gaat het eerlijk gezegd echt niet gemakkelijk zijn. Van Moer en Vermeersch? Parijs-Roubaix gaat hen meer liggen, dat zijn beukers. Maar in de Ronde van Vlaanderen tegen de jongens die daar rijden ..." Jasper De Buyst pikte meteen in: "Als je niet bij een van de kleppers hoort, is het altijd automatisch moeilijk. Voor iedereen is het lastig. Met een ander plan kan veel." Lees ook... Geloof in Van der Poel voor klassiekers is groot: "Dat je het met training en veel talent ver kunt brengen, bewijst hij"



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.