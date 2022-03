"Dat ze in financiële problemen raakten was eigenlijk mijn geluk" en "Toen ontvangen door de president"

Biniam Girmay is nog steeds maar 21, maar rijdt dit voorjaar wel een aantal klassiekers op World Tour-niveau. Het had ook anders kunnen lopen.

Girmay reed eerst bij Delko, maar dat team raakte in financiële problemen. "Raar om zeggen, maar dat was mijn geluk. Intermarché, een Belgische ploeg, contacteerde me en plots kan ik bij een World Tour-ploeg alle grote wedstrijden rijden", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Crazy

"België brengt me geluk. Ik werd hier ook al tweede op het WK beloften in Leuven. Toen werden ze gek in mijn land."

"Ik zal de thuiskomst nooit vergeten. In een open auto werd ik door de hoofdstad gereden, ik ben ontvangen door de president, en op straat stonden duizenden mensen. Het was crazy."