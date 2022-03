Laporte ontpopt zich tot gedroomde teamgenoot voor Van Aert: "Onverhoopt dat Wout en ik met twee voorop raakten"

De gedroomde teamgenoot. De 'partner in crime'. Dat is Christophe Laporte voor Wout van Aert. In de E3 reden ze samen naar de streep.

Een schitterend één-tweetje dus. En dat in een klassieker. "Op de Taaienberg kwam de ontsnapping tot stand en op de Paterberg zijn we à bloc gegaan", deed Christophe Laporte zijn relaas. "Het was onverhoopt dat Wout en ik met zijn tweeën voorop geraakten. We hadden er ook niet over gepraat. Zoiets kan je niet plannen."

DIEP GAAN OP PATERBERG

Het was voor Laporte zelf ook wel diep gaan op de Paterberg. "Ik zei tegen Wout dat ik à bloc zat, hij was echt sterk. Het was belangrijk dat we samenbleven voor het vervolg van de koers. We hadden snel vijftien-twintig seconden, voelden ons goed en gaven het maximum."

De Fransman had in Parijs-Nice al een cadeautje gekregen. Er bestond dus geen twijfel over dat hij Van Aert iets in de weg ging leggen op de Stasegemsesteenweg in Harelbeke. "Hij moest zich daar geen vragen over stellen. Ik heb het hem gezegd: "Het is voor u". Hij heeft het verdiend."

ONGELOOFLIJKE PLOEG

Voor Laporte is het uiteraard ook super om in dit Jumbo-Visma rond te rijden. "Er is veel om optimistisch over te zijn op dit moment van mijn carrière. Als een renner als Wout zoiets voor je doet als in Parijs-Nice... We hebben een ongelooflijke ploeg."