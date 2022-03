Max Walscheid ontsnapte aan het ergste bij aanrijding: "Ongelooflijk dat ik het geluk heb dit ongeval te overleven"

Aanrijdingen met wielrenners: het blijft een triestige zaak. Dat Maximilian Walscheid nog in leven is, mag een klein mirakel genoemd worden.

De Duitser doet in een persmededeling zijn verhaal. "Het is ongelooflijk dat ik het geluk heb om dit ongeval te overleven. Ik deed een klassieke training na Brugge-De Panne. Ik reed niet heel snel. Er kwam een auto uit de tegenovergestelde richting. Ineens sloeg de bestuurder af naar rechts, zonder teken te geven."

Met alle gevolgen vandien. "Mijn fiets lag tien meter van waar ik lag op het asfalt, compleet kapot. Mensen zijn me snel komen helpen, er kwam ook gauw een ambulance en politie. Ik heb een nacht in het ziekenhuis doorgebracht ter observatie."

Ik ben vooral blij dat ik nog in leven ben

De winnaar van de GP de Denain staat nu een tijd aan de kant. Walscheid werd overigens ook tweede in Nokere Koerse en vierde in Brugge-De Panne. "Het is jammer, want ik reed goede resulaten bijeen en had de kans om nog beter te doen. Maar ik ben vooral blij dat ik nog in leven ben."