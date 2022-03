Nico Mattan zou niet meer willen koersen: "Nu moeten renners als paters leven"

Nico Mattan zit niet verlegen om een straffe uitspraak en dat doet hij zeker niet over het wielrennen vroeger en nu.

“Nooit van mijn leven!”, zegt Nico Mattan bij de Krant van West-Vlaanderen als hij nu nog zou gevraagd worden om renner te worden. “De koers anno 2022 valt niet meer met vroeger te vergelijken. Toen kon er nog een feestje vanaf. Nu moeten renners als paters leven.”

“Nu is het een saaie boel geworden. Bij bepaalde ploegen mogen de mecaniciens en verzorgers zelfs geen wijn aan tafel meer drinken.”

Al is er ook één groot verschil. De renners verdienen tegenwoordig veel meer. “Ik heb onlangs Wilfried Nelissen gezien. Die zou nu tien keer meer verdienen dan wat hij in de jaren 90 verdiend heeft. Hetzelfde voor mij. Er rijden momenteel West-Vlaamse coureurs in het profpeloton rond die nog niets gepresteerd hebben, maar hopen geld verdienen. Ik zou nu dus niet meer willen koersen, maar ik zou wel veel geld verdienen.”