Alpecin-Fenix heeft wat uit te klaren, Tim Merlier baalt: "Sowieso is dit een gemiste kans"

Ze hadden het bij Alpecin-Fenix kunnen halen in Gent-Wevelgem. Tim Merlier was immers de snelste van een ruime groep. Op het moment dat die aan de finish passeerde, waren er al vijf renners binnen.

Het was bij Merlier uitkijken hoe hij de Vlaamse heuvels zou verteren. "Op de andere klimmetjes ging het vlot, maar op de passages op de Kemmelberg kon ik niet over de limiet gaan. Ik was wel net mee, uiteindelijk had ik dus energie gespaard. Dat was in mijn voordeel met het oog op de sprint."

Het was een moeilijke situatie

Dat bleek ook: Merlier was aan de finish zelfs sneller dan Mads Pedersen. Alleen: het was een sprint voor de zesde plaats. De vogels waren gaan vliegen. "Het was een moeilijke situatie. Gianni Vermeersch deed wat hij kon. We kregen steun van andere ploegen, maar misschien nog wat te weinig. De vier uit de kopgroep, waren ook niet van de minsten."

Desalniettemin was dit een unieke gelegenheid voor Tim Merlier om Gent-Wevelgem op zijn palmares te schrijven. Had een meer duidelijke keuze als kopman Alpecin-Fenix kunnen helpen? "Sowieso is het een gemiste kans. Pijnlijk. Ik denk niet dat ik in de toekomst zo nog tien kansen gaan krijgen", aldus de winnaar van Brugge-De Panne.