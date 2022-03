De Cauwer over weinige tegenstand voor Jumbo-Visma: "Dat zou niet mogen" en "Er wordt nattigheid voorspeld, maar ..."

In de E3 en in Gent - Wevelgem was Jumbo - Visma in de breedte misschien wel weer de beste ploeg. Wat gaat dat geven naar de Ronde van Vlaanderen toe?

"Doordat Jumbo-Visma zo koerst, lijkt het wel alsof we veel renners missen. Waar is dat weerwerk? En toch zijn er maar twee die ontbreken: Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar", aldus José De Cauwer bij Sporza. Nattigheid "Er is maar één ploeg die rustig achterover kan leunen en dat is Jumbo-Visma. Het is alsof het volledige tegengewicht bij Pogacar en Van der Poel ligt. Dat zou toch niet mogen?" Toch is er voor de Ronde van Vlaanderen ook nog het weer als mogelijke factor: "Ze voorspellen nattigheid Dat maakt de koers nog lastiger. Maar wordt de tegenstand daar beter van?"