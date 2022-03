Girmay bezorgt ploeg gouden punten op World Tour-ranking, Lotto-Soudal in vieze papieren stilaan

In de World Tour heeft Gent - Wevelgem voor wat verschuivingen onderaan gezorgd. En dat is niet voor elke Belgische club even belangrijk.

De zege van Biniam Girmay en ook de prestaties van Kristoff (11e) en Pasqualon (14e) hebben voor heel wat punten gezorgd voor Intermarché - Wanty Gobert. Het team is gestegen naar een veilige veertiende stelling op de World Tour-ranking. Met Lotto-Soudal gaat het momenteel heel wat minder. Zij staan amper 20e en de kloof met het nummer 18 is meer dan 1000 punten geworden ondertussen. De top-18 is zeker van nog drie jaar World Tour. Ranking: 14. Wanty Gobert 11.737



18. Cofidis 10.697

19. Israël - Premier Tech 10.087

20. Lotto-Soudal 9.759