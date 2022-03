Wout van Aert maakte weergaloze indruk: "Als een raket" en "Dat zal hij nodig hebben in de Ronde"

In hun wekelijkse podcast hebben Michel Wuyts en Tom Boonen nog even op een en ander teruggeblikt. En dat leverde ferme woorden op.

“Zowel op de Paterberg tijdens de E3 als tijdens die beklimming van de Kemmelberg valt op dat hij in de laatste decameters nog versnelt. En dat gaat hij kunnen gebruiken in de Ronde van Vlaanderen", aldus Wuyts in Wuyts & Boonen.

Raket

Ook op de Kemmelberg maakte van Aert veel indruk: "Hij schoot als een raket naar voor", klonk het tijdens de podcast.

"Maar om echt het verschil te maken was die Kemmelberg helaas een kilometer te kort”, liet Grischa Niermann van Jumbo-Visma zich ontvallen.