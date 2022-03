Daar is Tadej Pogačar! Tweevoudig Tourwinnaar is nu ook in Vlaanderen voor twee klassiekers

Van Aert is tot dusver de man van de klassiekers in Vlaanderen, maar met Pogačar krijgt hij er straffe concurrentie bij. De tweevoudig Tourwinnaar is in ons land.

Tadej Pogačar is maandagavond gespot aan het hotel in Waregem waar hij samen met zijn ploegmaats en de stafleden van UAE verblijft. Minder dan twee dagen voor hij zijn eerste koers in Vlaanderen dit jaar gaat afwerken. DWARS DOOR VLAANDEREN EN DE DRONDE Pogačar komt woensdag immers aan de start in Dwars door Vlaanderen. Het is koffiedik kijken hoeveel belang de Sloveen en zijn team aan die wedstrijd hechten. De Ronde van Vlaanderen heeft Pogačar wel aangestipt sinds het begin van dit jaar. Een interessante uitdaging om te zien hoe goed 'Pogi' over de kasseien kan rijden. Verwacht wordt dat hij en Van der Poel de grootste concurrenten zullen zijn in de Ronde voor Wout van Aert en Jumbo-Visma.