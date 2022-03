De Cauwer over de Ronde: "Wout van Aert de man met de beste papieren, of hij ook gaat winnen, is een vraagteken"

Deze week leven we met zijn allen toe naar de Ronde, ook José De Cauwer. Wout van Aert is ook zijn topfavoriet, maar het wordt nog niet zo simpel om die zege effectief te behalen.

José De Cauwer was maandagavond te gast in De Afspraak en aan het eind van de uitzending ging het ook over de Ronde van Vlaanderen. "Wout van Aert is de man met de beste papieren, maar of het voldoende is, is de vraag. Of hij gaat winnen, is nog een heel groot vraagteken."

ANDERE SITUATIE DAN IN E3

Van Aert heeft wel al de E3 op zijn naam staan. Een goed voorteken? "Ik denk dat de E3 met heel de zaak niets te maken heeft. We krijgen een totaal andere situatie. We krijgen er twee heel belangrijke renners bij", verwijst De Cauwer naar Van der Poel en Pogačar. "Het vizier zal volledig gericht worden op Jumbo-Visma. Ze gaan het volledig moeten dragen."

De ploeg van Van Aert heeft ook wel al bewezen dat dat geen probleem hoeft te zijn. "In de E3 in Harelbeke is dat geweldig gelukt. Het was alsof ze alleen in het peloton zaten. Maar de Ronde van Vlaanderen is 272 kilometer. De weersomstandigheden gaan ook minder zijn."