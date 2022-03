Alpecin-Fenix mikt op meerdere paarden voor Dwars door Vlaanderen: "Vlakbij de Hippodroom ..."

Alpecin - Fenix start met een sterke ploeg aan Dwars door Vlaanderen. Inclusief Mathieu van der Poel. Maar bij de ploeg mikken ze op verschillende paarden.

"Dwars door Vlaanderen is lastiger geworden in vergelijking met vorige edities. Met renners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is het moeilijk te voorspellen waar de koers zal openbreken", aldus ploegleider Michel Cornelisse bij Sporza.

Mathieu goed

"We zien het wel. En komt het toch tot een groepssprint, dan trekken we de kaart van Jasper Philipsen. Wij zitten morgen vlakbij de hippodroom van Waregem, het is dus altijd beter om op verschillende paarden te wedden."

"Mathieu heeft zijn koersdagen in de Coppi e Bartali heel goed verteerd. Hij behaalde daar zelfs een ritzege. Dan ben je wel goed, zeker?"