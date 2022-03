Evenepoel laat opnieuw van zich spreken met prachtige prestatie: Wout van Aert en co op meer dan een minuut gezet!

Dezer dagen kan je bepaalde wielrenners op heel wat verschillende manieren volgen. En dat heeft zo ook zijn gevolgen.

Zo is er ook platform Strava onder meer, waar mensen mooie dingen laten zien met de fiets, al lopend of op andere manieren.

Remco Evenepoel performed an all-out effort in training today and smashed the KOM on the Masca climb.



🇪🇸Masca (4,1km; 10,61%; 435m) - REMCO EVENPOEL



2022 | 13,40min | 17,99km/h | 1910 VAM | 6,80w/kg (est.) pic.twitter.com/t4HgamnGFL — Naichaca (@NaichacaCycling) March 30, 2022

En ook Remco Evenepoel heeft nog eens van zich laten spreken met een topprestatie op de Masca, een nijdige puist van zo'n vier kilometer in Spanje.

Hij reed er zichzelf naar de "KOM", de "King of Mountain" en nam met zijn tijd over van Michal Kwiatkowski. Meer zelfs: hij was meer dan een minuut sneller. Ook Wout van Aert, Tobias Foss, Romain Bardet en Damiano Caruso staan er in de top-10.