Cancellara analyseert wat mogelijk is voor Pogačar op Vlaamse kasseien: "Hij is zeker in goede vorm"

Tadej Pogačar heeft zijn debuut op Vlaamse kasseien achter de rug. Wat vond Fabian Cancellara ervan? De Zwitser is als drievoudig winnaar van de Ronde een expert.

Cancellara heeft een column geschreven op Cyclingnews waarin hij het heeft over de prestatie van Pogačar in Dwars door Vlaanderen en wat dat betekent voor de Ronde van Vlaanderen. "Hij heeft sommige vragen beantwoord en andere niet. De conditie is er. Daar bestaat absoluut geen twijfel over."

"Hij heeft misschien zelfs een hoger niveau gehaald dan de renners op het podium", stelt Cancellara over de inspanningen van de Sloveen in Dwars door Vlaanderen. "Nadat hij de goede vlucht miste op Berg ten Houte, viel hij alleen aan, deed hij alleen een achtervolging en knapte hij het grootste deel van het werk op in de achtervolgende groep, die uit minder renners bestond dan de kopgroep."

GOEDE VORM VOLSTAAT NIET ALTIJD

Veel gewoeker met krachten dus, maar dat kan ook enkel als je dat in je hebt. "Als je er zo over nadenkt, is het indrukwekkend. Hij is zeker in goede vorm. Hij heeft ook wel ontdekt dat goede vorm soms niet volstaat in dit soort koersen."

"Je moet de juiste dingen doen op exact het juiste moment. Zelfs als je Tadej Pogačar bent. De enige reden waarom hij zo hard moest werken, is omdat hij een fout had gemaakt", verwijst Cancellara naar de positionering van de tweevoudig Tourwinnaar op Berg ten Houte. Afwachten of Pogačar zulke fouten zondag achterwege laat in de Ronde van Vlaanderen.