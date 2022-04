Goed nieuws uit Italië: Colbrelli ontslagen uit ziekenhuis na succesvolle operatie

Sonny Colbrelli is na een operatie aan het hart opnieuw thuis. De Italiaanse renner kreeg een defibrillator geplaatst.

Het waren zorgwekkende beelden anderhalve week geleden: Sonny Colbrelli stuikte neer na de aankomst in de ronde van Catalonië en moest gereanimeerd worden na hartfalen.

Op 26 april ging hij binnen in het ziekenhuis van Padua in Italië waar hij een grondige screening onderging op zoek naar de oorzaak van de hartaanval. "We gingen ook op zoek naar de best mogelijke oplossing en hebben besloten om een defibrillator te plaatsen. Die moet ervoor zorgen dat elke vorm van hartritmestoornis gecorrigeerd wordt", vertelt dokter Domenico Corrado op de website van Colbrelli's ploeg Bahrain-Victorious.

Momenteel is Colbrelli thuis aan het revalideren, het is nog niet duidelijk of hij opnieuw zal koersen. Vorig jaar was hij nog de beste in Parijs-Roubaix, dit jaar zal hij daar al zeker niet aan deelnemen.