Sterk deelnemersveld in Leuven: Alaphilippe en deze toppers komen al zeker, VDP nog in onderhandeling

Het wordt een hélé mooie Brabantse Pijl, zoveel is nu al duidelijk. Heel wat toppers zullen er namelijk bij zijn, over anderen is er nog debat bezig.

Julian Alaphilippe hervat deze week in de Ronde van het Baskenland, maar zal daarna ook deelnemen aan de Brabantse Pijl. Sterk deelnemersveld Ook Remco Evenepoel zal er in Brabant bij zijn, waardoor Quick-Step - Alpha Vinyl er net als in Baskenland met een sterk team aan de start zal staan. En er is nog meer schoon volk op weg naar Leuven, want ex-winnaar Pidcock komt ook en met Mathieu van der Poel lopen de onderhandelingen nog.