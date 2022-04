Eddy's choice: wie is nu de beste eendagsrenner van het moment?

Wie is op dit moment de beste eendagsrenner in het peloton? Het is zeker geen gemakkelijke vraag. En dus werd ze maar gesteld aan de echte GOAT, Eddy Merckx.

Wout van Aert liet al heel wat mooie dingen zien, Mathieu van der Poel heeft klasseflitsen en is er altijd dicht bij, Tadej Pogacar laat zien dat een ronderenner ook een klassiek renner kan zijn en binnenkort zal ook Julian Alaphilippe mogelijk flitsen in de Waalse klassiekers. Elkaar waard En wie is nu de beste? Ook Eddy Merckx heeft het moeilijk om te kiezen. “Er is geen van hen echt substantieel beter dan de andere drie. Ze zijn mekaar waard", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Alles hangt af van de wedstrijd en van de vorm. Ze kunnen alle vier van mekaar winnen. Of ze allemaal de vijf Monumenten kunnen winnen? Lombardije zal misschien moeilijker zijn voor Wout en Mathieu, maar op termijn kan Pogacar ook Parijs-Roubaix winnen."