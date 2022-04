🎥 De beelden: ondanks verklaringen achteraf ging gefrustreerde Pogačar verhaal halen bij Van Baarle

Na de Ronde van Vlaanderen kwam het even tot een discussie tussen Pogačar en Van Baarle. Beelden gaan daarvan rond op het internet.

Tadej Pogačar viel naast het podium in de Ronde van Vlaanderen, onder meer omdat Dylan van Baarle terugkeerde in de slotmeters en nog naar een tweede plaats sprintte. Pogačar maakte misbaar. Achteraf zei de Tourwinnaar dat hij gefrustreerd was met zichzelf en dat hij niet kwaad was op iemand anders.

Dat belette hem niet om vlak na de aankomst verhaal te gaan halen bij Van Baarle, zoals de beelden aantonen. Ook een Sloveen kan dus zijn koelbloedigheid verliezen. Stafleden van UAE en Ineos kwamen er al snel aan en die hielden zich elk met hun renner bezig. Zo werd het vuurtje ook snel weer geblust.

Dylan van Baarle had na de koers in de mixed zone ook al gereageerd op de confrontatie tussen hem en Pogačar. "Het was niet om te feliciteren dat hij naar mij kwam, maar ik denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan", aldus de Nederlander.