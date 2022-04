1 (ex-) Olympisch kampioen, 2 voormalige monumentwinnaars en een commentatrice: line-up Extra Time Koers veelbelovend

Vanavond blikt men op Canvas terug op het Vlaamse wielervoorjaar in Extra Time Koers. En de line-up is alvast veelbelovend.

Met Greg Van Avermaet zit er immers een voormalige Olympische kampioen aan tafel. De renner van AG2R Citroën eindigde afgelopen zondag nog 15e in de Ronde van Vlaanderen maar kon enkel in de Omloop Het Nieuwsblad een top 10 plek rijden (3e).

Ook de twee ex-renners die aanschuiven aan de tafel zijn neit van de minsten: Johan Museeuw en Dirk De Wolf. De Wolf won in 1992 Luik-Bastenaken-Luik en heeft in de studio van Extra Time Koers al meermaals bewezen rad van tong te zijn. En dat Museeuw goed kan praten, dat weten we ook allemaal wel.

De vierde gast die Ruben Van Gucht zal ontvangen aan de tafel is Ine Beyen, zijn cocommentatrice bij het vrouwenwielrennen. Zo zal het zeker gaan over de triomf van Kopecky in de Ronde van Vlaanderen. Afspraak om 21u22.