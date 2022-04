Lorena Wiebes demonstreert sprintsnelheid opnieuw en wint voor tweede jaar op rij Scheldeprijs voor vrouwen

De sprintsnelheid van Lorena Wiebes kan door weinigen geëvenaard worden. De Scheldeprijs voor vrouwen heeft dat nog eens duidelijk gemaakt.

Slechts drie rensters zaten in de ontsnapping. Goed samenwerken was de enige optie die Armitage, Smith en Boilard hadden. Dat deden ze dan ook, maar hun voorsprong was de hele koers vrij beperkt. Desondanks bleven ze wel voorop tot in de finale.

Op acht kilometer van het einde was het moment van Abi Smith gekomen om een aanval te plaatsen op de kasseien. Het peloton was dan al zodanig genaderd dat de twee andere vluchters kort hierna werden ingerekend. Met nog vijf kilometer te gaan was ook het verhaaltje van Smith uitgezongen.

VAL IN SLOTKILOMETERS

Vanaf dan was het op naar de massasprint, maar niet zonder incidenten. Het kwam in de slotkilometers nog tot een valpartij. Titelverdedigster Wiebes was niet betrokken in de valpartij en zij was dus weer één van de dames om in het oog te houden tijdens de sprint. Ook dit jaar was niemand tegen haar opgewassen: de Nederlandse van DSM maakte het opnieuw prima af.