🎥 De dalerskunsten van Evenepoel? In de afdaling de rest onder druk zetten aan 80 per uur blijkt geen probleem!

Er is al heel wat te doen geweest over de dalerskunsten van Remco Evenepoel. Een afdaling in de Ronde van het Baskenland toont dat die toch vrij goed zijn.

Nadat de top van de laatste beklimming van de dag bereikt werd, aarzelde Evenepoel niet om de kop te nemen in de groep der favorieten en in de afzink de rest onder druk te nemen. Het was alle hens aan dek voor de rest om te kunnen blijven volgen.

Evenepoel ging stevig tekeer, aan snelheden die soms grensten aan de 80 kilometer per uur in dalende lijn. Remco Evenepoel bewees zo alvast dat er echt wel een daler in hem schuilt en dat er van schrik bij hem helemaal geen sprake is.

Uiteindelijk scheurde het niet helemaal in de groep der favorieten. Evenepoel moest ook aan het einde van de rit zijn krachten nog aanwenden om de sprint voor te bereiden voor Alaphilippe. De Fransman werd net als in de vorige rit tweede.