Cian Uijtdebroeks trekt naar Tour of the Alps

Volgende week maandag gaat de Tour of the Alps van start, met onze landgenoot Cian Uijtdebroeks.

Uijtdebroeks gaat Evenepoel achterna en maakt de overstap van de juniors naar de profs. Hij wil zich laten zien na een mindere periode. "Mijn seizoensstart was goed in de Ronde van Saudi-Arabië, maar daarna werd ik ziek", vertelt hij op de website van de organisatie.

"We besloten een langere pauze in te lassen, ik ben immers jong en er is geen reden om dingen te overhaasten. Na wat rust volgden enkele goede trainingsblokken. Ik was klaar voor de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Jammer genoeg kwam ik ten val in de laatste etappe. Dat is nu eenmaal wielrennen. En ik heb ook nog veel te leren, zou ik zeggen."

Vorig jaar liet hij zich al zien op dit terrein in de Classique des Alpes voor juniors. "Dit is een fantastische koers en een nieuwe kans voor mij om te leren. De ritten zijn zwaar, maar niet te lang. Dat zou me moeten liggen."

Ook de regio ligt hem, want vorig jaar pakte hij zilver in Trento in het tijdrijden bij de juniors. "Ik heb goede herinneringen aan deze plek. Net als iedere renner houd ik van Italië. De supporters zijn er ongelooflijk. De passie voor het wielrennen is vergelijkbaar met die in België, en het eten is er zelfs beter."