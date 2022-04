QuickStep met grote namen naar Brabantse Pijl: "Moraal en vorm zitten goed"

QuickStep-Alpha Vinyl heeft de selectie bekendgemaakt voor de Brabantse Pijl die woensdag gereden wordt.

QuickStep-Alpha Vinyl komt woensdag met Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel aan de start van de Brabantse Pijl, zo laat de ploeg van Patrick Lefevere weten.

“We gaan met veel vertrouwen de wedstrijd in na een solide week in het Baskenland, waar veel van onze renners voor de Brabantse Pijl aanwezig waren en sterk reden”, zegt sportdirecteur Geert Van Bondt.

“Zowel de moraal als de vorm zijn goed. Met Julian en Remco hebben we twee kopmannen, renners die in staat zijn om in de slotfase van de wedstrijd mee te draaien. Andrea, waarvan we nog moeten afwachten hoe hij herstelt na zijn valpartij in de Amstel Gold Race, Davide, Rémi, Dries en Mauri zullen hen veel steun bezorgen en kunnen ons helpen om ver te komen in de wedstrijd.”

Selectie: Julian Alaphilippe (Fra), Andrea Bagioli (Ita), Davide Ballerini (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Dries Devenyns (Bel), Remco Evenepoel (Bel) en Mauri Vansevenant (Bel)