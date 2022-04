Sam Bennett had het moeilijk na vertrek bij Quick-Step: "Ik mis nog die toppower, maar het gaat beter en beter"

Er is eindelijk wat beterschap te merken, maar Sam Bennett had het na zijn vertrek bij Quick-Step moeilijk om in vorm te geraken.

De UAE Tour was nog behoorlijk met een tweede en een derde plaats. Nadien volgde een matige periode. Parijs-Nice en Dwars door Vlaanderen reed hij niet uit. In Brugge-De Panne spurtte Bennett niet mee. In Gent-Wevelgem was de Ier mee in de ontsnapping, maar eindigde hij als laatste van de vluchters.

BIJNA OPNIEUW COMPETITIEF

Niet bepaald wat de sprinter voor ogen had bij zijn terugkeer naar Bora-Hansgrohe. Zijn derde plaats in de tweede rit in de Ronde van Turkije geeft hem weer wat moed. "Ik ben blij met de progressie die ik de laatste weken gemaakt heb. Ik ben niet ver verwijderd van een vorm waar ik weer competitief mee kan zijn", klinkt het.

Bij elk van zijn op 3-noteringen moest Bennett wel Jasper Philipsen voor zich dulden. Iets wat vorig jaar tijdens de beste periode van Bennett bij Quick-Step zelden gebeurde. "Ik mis nog altijd een beetje die toppower, maar het gaat beter en beter."