Tom Pidcock heeft ambities nog niet bijgesteld: "Natuurlijk wil ik ooit proberen om de Tour te winnen"

Maakt pakweg Tourwinst nog deel uit van de ambities van Tom Pidcock? Jawel, zo blijkt. Pidcock zette zijn talent al om in grote zeges bij de profs, maar nog niet in het groterondewerk.

Tom Pidcock is olympisch kampioen cross-country mountainbike en wereldkampioen veldrijden. Op de weg staat een semiklassieker als de Brabantse Pijl al op zijn palmares. Pidcock heeft zich dus al bewezen op andere terreinen. In het groterondewerk heeft de Brit zich echter nog niet toegelegd op het rijden van het klassement. Wat niet betekent dat dat er niet meer van zal komen.

"Natuurlijk wil ik ooit proberen om de Tour te winnen", verzekert het multitalent van Ineos. "Dat heb ik in het verleden al duidelijk gemaakt. Wanneer dat zal kunnen, dat weet ik niet zeker." Dat zou dan moeten gebeuren met een vernieuwd Ineos. "We hebben al meerdere jonge talenten aangetrokken. We bouwen aan de volgende generatie."

LEIDER ZIJN VAN NIEUWE GENERATIE

Dat is ook een aspect dat Pidcock wel bevalt. "Als ik in onze ploeg de leider van die generatie kan zijn, zou dat leuk zijn. Ik denk dat we met mij als gids van die nieuwe, jonge renners onze eigen bubbel en onze eigen groep kunnen creëren. Als ons dat lukt kunnen we heel succesvol zijn. Je hebt nu al jongens als Ben Turner en Magnus Sheffield die hun kop boven water steken. Het is speciaal om daar deel uit van te maken.