Alaphilippe keerde terug naar de plek waar hij wereldkampioen werd: "Remco Evenepoel vol vertrouwen, ik ook"

Een speciaal moment voltrok zich: Alaphilippe keerde terug naar de plek waar hij wereldkampioen werd. Waar hij dat voor een tweede keer werd.

Die plek is natuurlijk Leuven, dat ook de startplaats was voor de Brabantse Pijl. "Het is speciaal voor mij om hier aan de start te staan", trapte de Fransman een open deur in. Met veel plezier groette Loulou deze middag dan ook het publiek.

Op sportief vlak wil hij uiteraard ook wel iets presteren in de Brabantse Pijl, een koers die hij al op zijn palmares heeft staan. Is het voor het duo Alaphilippe - Evenepoel ook een goede test voor Luik? "Het is niet speciaal met het oog op Luik-Bastenaken-Luik dat we het hier goed willen doen. Maar Remco zit vol vertrouwen, ik zit vol vertrouwen. We gaan proberen om te winnen", zei Alaphilippe aan de start.

VASTEBERADENHEID VEREIST

De ritwinnaar uit de Ronde van het Baskenland was zich wel bewust van de sterkte van de concurrentie. "Er zijn nog andere sterke ploegen. Het komt erop aan om met voldoende vastberadenheid te koersen. De motivatie is alvast aanwezig."