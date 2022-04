Florian Vermeersch is er niet blij mee: "Vergiftigd geschenk"

Florian Vermeersch verraste vorig jaar met een tweede plek in Parijs-Roubaix en dat zorgde meteen voor hoge verwachtingen.

Meteen werd de youngster van Lotto Soudal, amper 22 was hij vorig jaar, vergeleken met Tom Boonen die in Roubaix als 21-jarige op het podium stond.

Hij wordt niet graag vergeleken met Boonen. “Niet iedereen is gemaakt om zoveel klassiekers te winnen als Tom”, zegt Vermeersch aan Humo. “Mij zul je ze nooit horen maken. Wie zich met anderen vergelijkt, is bezig met zaken waarop hij geen vat heeft.”

Voor Vermeersch is Wout van Aert op dit moment een pak straffer en als hij meedoet, dan is hij beter dan Van der Poel of Pogacar.

“Voor mij steekt hij boven iedereen uit. Zoals hij in de slotrit van Parijs-Nice naar boven ging: mensen beseffen niet wat voor een prestatie dat is.”