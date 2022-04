Lampaert hoopt zelf 100 procent te zijn en duidt zijn favorieten aan: "Met Van Aert moet je altijd rekening houden"

Dé koers waarin Lampaert 100 procent hoopt te zijn, komt er weer aan. Van Aert staat zondag ook aan de start. Dat betekent ook dat Lampaert met hem rekening houdt.

Beide Belgen hebben iets gemeen: ze zijn beiden moeten herstellen van ziekte. "Er zijn twee pelotons: renners die ziek zijn geweest en renners die niet ziek zijn geweest", kaart Lampaert aan. "Het duurt langer om te herstellen. Het is niet makkelijk om die achterstand in te halen. Je probeert soms ook te snel de training te hervatten, want de klassiekers wachten op niemand. Het is niet omdat je aan de start staat dat je 100% bent."

Ook Lampaert kwam lang niet aan dat cijfer. De West-Vlaming hoopt dat deelname aan Circuit de la Sarthe hem heeft klaargestoomd voor Parijs-Roubaix. "In de Sarthe heb ik arbeid kunnen leveren. Ik hoop dat ik er beter van geworden ben. De koers was daar alleszins zwaar genoeg. Ik hoop zondag 100% te zijn."

AGRESSIEF KOERSENDE PLOEG

Ervaart Lampaert een verschil met andere jaren in het peloton? "Het verschil met anders is dat we in de vorige koersen op de derde en vierde rij koersten, in plaats van op de eerste rij." Daar willen ze bij Quick-Step zondag verandering in brengen. "Laten we er een aanvallende koers van maken. We zijn altijd een agressief koersende ploeg geweest. Ik ben ervan overtuigd dat we allen in staat zijn een goede koers te rijden."

Afwachten of dat voldoende is om de concurrentie te verslaan. En de belangrijkste concurrenten, wie zijn dat zoal? "Met Wout van Aert moet je altijd rekening houden. Hij heeft in de Omloop al getoond dat hij weinig koersen nodig heeft om in vorm te zijn. Pedersen rijdt goed. Je hebt natuurlijk Van der Poel, Ineos doet het als ploeg goed. Stuyven is ook iemand die kan winnen."