Nairo Quintana moet na vierde plaats dan toch opgeven: "Er bestaan geen mirakels in de sport"

Het lijkt misschien vreemd, opgeven na een vierde plek in een zware rit. Voor Nairo Quintana was er echter geen andere keuze.

De Colombiaan was maandag nog betrokken geraakt bij een zware valpartij in de Ronde van Turkije. "Het is bijna een mirakel dat hij de vierde rit kon uitrijden, met een beklimming van veertien kilometer", zegt zijn ploegleider Yves Ledanois.

"Hij was heel gemotiveerd om alles te geven, maar er bestaan geen mirakels in de sport. Na zijn valpartij zag Nairo enorm af. We hebben besloten om hem te laten stoppen in de Ronde van Turkije om zich te verzorgen en te herstellen van zijn blessures", voegt Ledanois eraan toe.