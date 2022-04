Verrassende derde in Brabantse Pijl: "Er was een goot waar ik en Remco Evenepoel niet goed konden rijden"

Geen Remco Evenepoel op het podium in de Brabantse Pijl. Wel een verrassende naam, als derde in de uiteindelijke uitslag.

Dat was die van Warren Barguil, die in de editie van 2022 omstandigheden op zijn maat vond. "De weersomstandigheden waren moeilijk, zo heb ik het graag", geeft de Fransman van Arkéa-Samsic aan. "De wegen lagen er glad bij."

"Er was een goot op een klim waar ik en Remco Evenepoel niet goed konden rijden", verwijst Barguil naar de Hertstraat. "Onze tegenstanders hadden dat door en versnelden elke keer op dat punt. Ik gaf nooit op, ik bleef vechten tot het einde. Ik deed een grote inspanning in de laatste ronde. Die inspanning moest ik cash betalen op de laatste klim, maar ik kwam terug in de afdaling."

DOOR BESLISSING JURY PLEK OPGESCHOVEN

Lossen en terugkomen: Barguil deed het een paar keer. "Ik begon al met sprinten met 800 meter te gaan, zodat we niet zouden worden ingehaald door een groep achtervolgers." Vervolgens kwam er het manoeuvre van Wellens. Barguil reed als vierde over de streep. De beslissing van de jury deed hem nog een plek opschuiven. "Uiteindelijk pak ik de derde plaats. Het is goed om het geluk soms eens aan je zijde te hebben."