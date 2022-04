Wat goed is, komt snel: toekomst eens te meer aan de jeugd in het wielrennen

De Brabantse Pijl was een prooi voor Magnus Sheffield. En zo blijkt nogmaals: wat goed is, komt snel. Steeds sneller ook in het peloton.

Over Mathieu van der Poel en Wout van Aert werd de voorbije jaren heel wat geschreven, terwijl ondertussen met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel twee hele jonge nieuwkomers op jonge leeftijd al grote races wonnen.

Pogacar was net 21 toen hij drie ritten won in de Vuelta, op zijn 20e won hij ook al de Ronde van Californië bijvoorbeeld. En ook Evenepoel was er heel snel bij toen hij zijn eerste races won - op 19-jarige leeftijd al de Clasico San Sebastian.

INEOS-jeugd

Maar anno 2022 is de koers eens te meer van de jeugd. Biniam Girmay (net 22 geworden) won op 21-jarige leeftijd Gent-Wevelgem, Arnaud De Lie won toen hij nog een tiener was de GP Monséré en met Magnus Sheffield hebben we nu dus ook een 19-jarige als winnaar van de Brabantse Pijl.

En er is nog meer bij INEOS Grenadiers: Carlos Rodriguez Cano (21) won een rit in de Ronde van het Baskenland, terwijl Ben Tulett (20) mooie dingen liet zien in onder meer de Settimana Coppi e Bartali. Wat goed is, komt snel.